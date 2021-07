Mário Jardel: «Posso ajudar o Vilafranquense a fazer um bom campeonato»

Mário Jardel passou esta terça-feira pelo Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. O antigo goleador e campeão português por FC Porto e Sporting foi recebido por Osvaldo Voges, presidente da SAD do Vilafranquense, e esteve nas instalações dos ribatejanos onde deixou uma assinatura e dedicatória numa camisola da equipa profissional.



"Vim a esta cidade histórica e com tradição. Trabalho com jogadores como intermediário e posso contribuir com atletas de qualidade para ajudar o Vilafranquense a fazer um bom campeonato" referiu a Record o 'Super Mário', de 47 anos.





Sobre o principal escalão do futebol português considerou estar "muito feliz pelo Sporting ser campeão nacional". "Já estava na hora. O futebol português continua a ser uma vitrine para o Mundo e continua muito bem servido de jogadores", garantiu o Bota de Ouro em duas ocasiões (1999 e 2002).