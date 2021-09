Matheus Costa chega com boas perspetivas: «Estou a cumprir um sonho»

Matheus Costa chegou, viu... e estreou-se. O defesa-central já somou os primeiros minutos pelos juniores do Vilafranquense e as perspetivas são as melhores. "A minha estreia pelo clube foi algo muito especial, num jogo em casa, com os adeptos a apoiarem, num pais diferente e a realizar mais um sonho, o de atuar na Europa. Desde já agradeço a oportunidade que me foi concedida, e espero dar a melhor resposta possível dentro dos relvados", referiu, à sua assessoria.





As portas da Europa abriram-se em Portugal, país onde se pratica um futebol que agrada. "O futebol português tem por si mesmo características notáveis, como o empenho técnico e tático, onde todos as equipas são muito competitivas e com capacidade de apresentar bons jogos em cada jornada", apontou.