O Vilafranquense contratou Matheus Rosa como observador do clube para o mercado brasileiro. O 'scout' natural de Rio Grande do Sul esteve em Rio Maior no sábado a assistir ao jogo dos ribatejanos diante do Ac. Viseu e já conheceu a estrutura com quem irá trabalhar diretamente.





Refira-se que o Brasil tem sido o segundo mercado preferencial da equipa de Vila Franca de Xira, depois do português, assumindo assim uma importância estratégica. No defeso de verão, o Vilafranquense 'pescou' no mercado canarinho Fernando Timbó (ex-Londrina), Marcos Vinícius (ex-Chapecoense), Gabriel Honório (ex-Luverdense) e Rodrigo Rodrigues (ex-Paraná).