Matheus Rosa deixa equipa de scouting

Matheus Rosa usou as redes sociais para anunciar que vai deixar o Vilafranquense depois de ter desempenhado as funções de observador no último ano e meio."Acabando a época 2021/2022 chega ao fim também o meu ciclo na UD Vilafranquense. Foram 18 meses de muita luta, esforço e dedicação. Abri mão de estar com quem amo para viajar Mundo fora para dar ao clube o máximo de opções, informações e trazer oportunidades de negócio, com a criação do departamento de inteligência de mercado, banco de dados com mais de 2 mil atletas, equipas-sombra com idades e perfis bem definidos… Conseguimos uma época tranquila sem grandes sustos, mesmo tendo começado com atraso… Enfim, agradeço a todos com quem trabalhei! Seja o investidor, presidentes, diretores, equipas técnicas, staff e jogadores. Terei todos no meu coração! Seguimos em frente e vou sempre torcer pelo melhor da UDV! Carrega União!!", escreveu o 'scout' brasileiro através da conta de Instagram.