Mbombo assina por equipa do 4º escalão francês

Yanis Mbombo foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Lyon La Duchère, emblema que na última temporada caiu para o quarto escalão do futebol francês. O extremo belga, de 27 anos, chegou ao Vilafranquense em janeiro último e assinou um contrato válido até junho de 2023, tendo uma passagem sem expressão por Vila Franca de Xira.





Ao todo, Mbombo foi utilizado em seis partidas oficiais pelo Vilafranquense (três delas como titular). Não apontou qualquer golo.Agora, o dianteiro que começou a carreira no Standard Liège revelou ser o desafio ideal para este momento. "Depois de uma época difícil, estava ansioso por encontrar um clube que me pudesse garantir um projeto interessante, bem como todo o 'amor' de que preciso. A cidade também foi um fator importante na minha decisão, pois tenho um passado aqui. A vinda para o Lyon - La Duchère marca também o meu regresso a França, um país que muito me deu e onde ainda tenho a sensação de que os desafios estão por terminar. Espero poder ter uma temporada completa e alcançar os objetivos comuns ao clube", referiu na apresentação o futebolista que em território gaulês já representou o Sochaux e Auxerre.