Menaour Belkheir rescindiu com o Leixões e revelou, nas suas redes sociais, que vai ser reforço do Vilafranquense para as próximas três temporadas, segundo Record apurou. A transferência implicou um acordo entre os matosinhenses e os ribatejanos para que o franco-argelino se mudasse para Vila Franca de Xira.





O extremo, de 22 anos, chegou a Portugal para jogar na Sanjoanense, por empréstimo da Torino, e na última época representou o Leixões (17 jogos e 2 golos).Carlos Pinto recebe assim o 19º reforço para a temporada 2021/22.