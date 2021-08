Mendy fala do susto após cair inanimado: «Com mais medo do que dor»

Prince Mendy caiu inanimado na segunda-feira no decorrer da segunda parte do Mafra-Vilafranquense e não voltou a entrar em campo. O reforço dos ribatejanos para 2021/22 voltou a ser titular e à passagem do minuto 77 sentiu-se mal e perdeu os sentidos, acabando a noite no hospital onde acabou por não pernoitar.





Através das redes sociais, o central senegalês dá conta do estado de espírito. "Com mais medo do que dor. Falaremos em muito em breve", vincou, agradecendo o apoio. "Amigos, adeptos, companheiros de equipa, jogadores do Mafra... Quero agradecer todas as mensagens desde a noite passada. Estou realmente tocado pela atenção que me deram", frisou Mendy, de 26 anos, que na época transata atuava no Laval do terceiro escalão francês.O futebolista terá de realizar exames complementares para avaliar a extensão do possível problema.