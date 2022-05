Mike formou-se em sociologia e faz revelação: «Tento incentivar todos os meus colegas a seguir os estudos»

Mike Moura tem 32 anos e é licenciado desde os 24 anos. O defesa luso-francês vincou que tenta encorajar os companheiros de equipa a enveredarem pelos estudos, algo por vezes complicado."Tento incentivar todos os meus colegas, mas vejo que muitas vezes é complicado o trocar de clube e cidades, ano após ano. Isso complica bastante quem quer estudar. Eu percebo isto, agora, torna-se mais difícil, mas é possível. Claro que o meu percurso na vida académica foi 'facilitado' porque estava em casa dos meus pais, jogava no clube da minha terra. Sim, jogava na equipa principal, mas não deixava de ser o clube da minha terra. Fafe era relativamente perto de Braga, portanto, eu ia e vinha todos os dias e conseguia conciliar as duas coisas. Percebo que há muita gente, muito jogador, que tem a vida mais complicada", reiterou o futebolista do Vilafranquense em declarações ao site do Sindicato de Jogadores.Mike formou-se em sociologia porque gostava de "perceber as pessoas perante a sociedade" e garantiu que "o jogador de futebol começa a apostar e investir em si"."Tem pessoas à volta dele que o tentam encaminhar para bons caminhos, tanto a nível de comunicação, como pós-carreira, investimentos… isto é muito importante. Nos últimos anos tem-se trabalhado muito nesse sentido e acho que aí o futebol mudou. Mudou e mudou para melhor. Ainda há um caminho por percorrer, sinto que ainda há muito jogador que ainda não está preparado para acabar a carreira. Ninguém está, mas não está pronto no sentido de acabar e pensar 'o que é que vou fazer? Qual é o plano?'. Muitos jogadores não sabem o que vão fazer. Têm uma noção, mas andam um bocadinho à deriva. Sinto que há muita coisa que se pode fazer para ajudar nesse sentido", fundamento o lateral-direito que esta temporada soma 24 presenças oficiais pela equipa de Vila Franca de Xira.O experiente futebolista que ainda tem "o sonho de chegar à Primeira Liga" está a tirar o nível B de treinador porque "gostava de continuar ligado ao futebol". "Uma das maneiras de o fazer é através dessa porta. Claro que não dá para toda a gente. Há muitos fatores e uma parte que pode ser boa para mim é a minha maneira de ser, de entender, a minha paixão pelo jogo. É algo que eu quero seguir. Acredito que posso lá chegar", explicou.Mike analisou também a temporada do Vilafranquense e está contente com os resultados obtidos nesta que é a época de estreia nos ribatejanos. "Numa primeira fase, quando cheguei, estávamos numa posição na tabela um pouco complicada, mas as ideias do míster foram entrando, conseguimos aos poucos interiorizar e exprimir o nosso futebol e fomos subindo na tabela. Neste momento já estamos a praticar um bom futebol, estamos tranquilos e temos tudo para continuar e fazer melhor", afirmou o antigo jogador de Fafe, Sp. Covilhã, Académica, Santa Clara e Chaves.