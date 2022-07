Mike Moura não fica no Vilafranquense e é um jogador livre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mike Moura não continua no Vilafranquense para 2022/23, segundoapurou. O lateral-direito finda contrato com a formação da Liga Sabseg e passa a ser um jogador livre.O defesa luso-francês, de 32 anos, chegou a Vila Franca de Xira em 2021 e pelos ribatejanos cumpriu 25 jogos oficiais, apontando um golo.Além do Vilafranquense, representou ainda Académica, Sp. Covilhã, Chaves, Santa Clara e Fafe.