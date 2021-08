Mike Moura, lateral-direito ex-Académica, de 31 anos, reforça o Vilafranquense após ter terminado contrato com a Briosa. Na última época, o experiente defesa cumpriu 16 jogos oficiais. Em Coimbra, cumpriu as últimas quatro temporadas. Antes, Mike envergou as camisolas de Sp. Covilhã, Chaves, Santa Clara e Fafe.





Mike vai concorrer pela posição com Edu Machado e Bruno Sousa, laterais-direitos às ordens de Filipe Gouveia.Noutra nota, o novo técnico dos ribatejanos, Filipe Gouveia, será acompanhado por Miguel Pinto (adjunto), Leandro Monteiro (preparador físico) e Ricardo Fonseca (treinador de guarda-redes).