Morreu Armando Silva, o 'Pandeireta'

Armando Silva morreu aos 67 anos, deixando atrás de si uma grande ligação ao Vilafranquense. Além de jogador de hóquei em patins, o 'Pandeireta' era conhecido das gentes de Vila Franca de Xira por ser o cobrador do clube e por ser um sócio com mística.





"Devastados com esta notícia, os nossos pensamentos e profundos sentimentos estão com toda sua família neste momento de dor e angústia por esta grande perda para a cidade e para o clube. Que descanse em paz", declarou o clube ribatejano numa nota oficial através das redes sociais.O velório de Armando Silva acontece a partir das 11 horas de sexta-feira na Capela do Cemitério Vila Franca de Xira. O funeral acontece à mesma hora, no sábado, rumando depois ao crematório em Póvoa de Santa Iria.