António Graça de Deus, mais conhecido por Campainhas, morreu este sábado aos 83 anos vítima de ataque cardíaco. O antigo jogador e dirigente do Vilafranquense ficou na história como o autor do primeiro golo (num empate, 1-1, ante o Atlético) da história do clube de Vila Franca de Xira, fundado a 12 de abril de 1957.





Antes do Vilafranquense, Campainhas envergou a camisola do Águia Sport Clube Vilafranquense, um dos emblemas que esteve na origem da fusão.À família e amigos,endereça as mais sentidas condolências.