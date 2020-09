Morreu José Ceitil

José Ceitil morreu esta quinta-feira aos 73 anos. O antigo defesa-central foi uma lenda do Vilafranquense, clube onde jogou durante 17 temporadas, numa equipa que capitaneou e foi figura. Chegou a ser também vice-presidente do emblema de Vila Franca de Xira entre 2009 e 2011.





É com grande tristeza e pesar que comunicamos o desaparecimento do nosso querido amigo e sócio José Ceitil.

Com grande... Publicado por União Desportiva Vilafranquense em Quinta-feira, 3 de setembro de 2020

No Vilafranquense deu seguimento à tradição desportiva do apelido Ceitil em Vila Franca e outros membros da família lhe seguiram. André Ceitil, médio atualmente às ordens do técnico Quim Machado, é seu sobrinho-neto.Na página oficial de Facebook, o clube ribatejano deixou-lhe uma dedicatória. "É com grande tristeza e pesar que comunicamos o desaparecimento do nosso querido amigo e sócio José Ceitil. Com grande parte da sua vida dedicada ao desporto e aos seus dois amores, os clubes da sua vida: a União Desportiva Vilafranquense e o CF Belenenses, que representou com brio. Para além de atleta, foi dirigente e uma das principais forças que levaram o clube a recuperar a biblioteca Alves Redol e a documentar alguma da antiga história do desporto na nossa cidade bem como do CFB. Uma perda inestimável para todos e neste momento os nossos pensamentos vão dirigidos à sua família e amigos chegados aos quais enviamos as nossas condolências. Descanse em paz", pode ler-se.No Belenenses, outra das paixões de José Ceitil, notabilizou-se como autor do livro do centenário dos azuis. O clube do Restelo não esquece o legado do sócio belenense. "Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol "Os Belenenses" tomaram conhecimento do falecimento José Ceitil, sócio nº 4483, que deixa obra sobre a História do Belenenses, cujo estudo era uma das suas paixões, o último dos livros publicado por ocasião do Centenário do CFB. Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os familiares e amigos de José Ceitil, as mais sentidas condolências", sublinha-se em comunicado.À família enlutada,apresenta as mais sentidas condolências.