Mudança para a Vila das Aves votada amanhã

O acordo de mudança da SAD do Vilafranquense para a Vila das Aves está assinado, mas ainda será votado amanhã pelos sócios do clube avense, em assembleia geral. O contrato contempla o arrendamento do estádio por uma renda mensal de dois mil euros durante 10 anos. A SAD irá trocar de nome e emblema e assumirá ainda as despesas de manutenção e de obras no estádio, necessárias para o cumprimento das regras estabelecidas pela Liga. As intervenções no recinto incluem nova iluminação, sistema de videovigilância e controle de entradas, impermeabilização da bancada norte, recuperação dos tetos, e ainda obras nos balneários e zonas sociais. Feitas as contas, a SAD irá desembolsar cerca de meio milhão de euros.