Mutombo é o segundo reforço de inverno do Vilafranquense e também chega do Troyes

Gabriel Mutombo é o mais recente reforço do Vilafranquense. O defesa-central, de 26 anos, é a segunda cara nova no mercado de inverno e, tal como Levi Lumeka, chega do Troyes, formação do primeiro escalão do futebol gaulês. Os dois futebolistas são cedidos ao clube de Vila Franca de Xira até ao final da época.

Esta época, o jogador francês cumpriu apenas uma presença oficial na Taça de França. No país-natal, Mutombo envergou ainda as camisolas do US Orléans, Bastia e Angers.Tanto Mutombo como Lumeka são dois jogadores bem conhecidos de Luís de Sousa, diretor-geral da SAD do Vilafranquense, que desempenhou funções como dirigente no Troyes antes de ingressar no emblema da 2ª Liga portuguesa.