Neguete rescindiu e partiu para o Brasil

Neguete já não é jogador do Vilafranquense. O defesa brasileiro contratado no início de 2019/20 por uma época rescindiu com os ribatejanos para rumar ao país-natal onde vai agora representar o Clube do Remo, que disputa o campeonato do Pará.





O central de 29 anos cumpriu apenas três presenças oficiais: frente a Estoril, Oliveirense e Carção (Taça de Portugal).Recorde-se que Neguete chegou a Vila Franca de Xira no verão proveniente dos iranianos do Foolad . No semestre anterior, o futebolista formado no Cruzeiro havia experimentado a primeira experiência fora do Brasil, ao serviço do Persija Jakarta, da Indonésia.Antes do central, outros três jogadores haviam deixado o plantel às ordens de Filipe Moreira. Nelsinho (Doxa) e Leandro Souza (Torreense) partiram para outras paragens ao passo que Tiago Mota, um dos capitães, passou a integrar a equipa técnica