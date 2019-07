Nelsinho é reforço do Vilafranquense para 2019/20. O lateral-esquerdo brasileiro, de 31 anos, chega a Vila Franca de Xira com experiência acumulada na 1ª Liga, com a camisola do Arouca (46 jogos em quatro épocas). Na última temporada representou o Doxa, de Chipre, clube com o qual havia findado contrato.





O mais recente reforço do Vilafranquense que em Portugal também havia passado pelo Portimonense já vai treinar-se hoje no Campo do Cevadeiro com a restante equipa, sendo certo que, com a chegada de Nelsinho, Mateus Müller fica descartado.