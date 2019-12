Nelsinho Barbosa já não é jogador do Vilafranquense. O defesa brasileiro, de 31 anos, anunciou o adeus ao clube da 2ª Liga com apenas duas presenças oficiais pela equipa de Vila Franca de Xira.





"Finalizo a minha breve passagem pelo União Desportiva Vilafranquense. Agradecendo a Deus, pela oportunidade e aprendizagem! Deus sabe de todas as coisas e tem sempre o melhor pra nós! Basta crer!", escreveu o jogador numa curta publicação nas redes sociais.Nelsinho havia sido afastado dos trabalhos da equipa de Filipe Moreira pelo presidente Luiz Andrade no final de outubro e não mais treinou na companhia do restante plantel.