Nelsinho: «Vamos lutar pelos nossos objetivos, obrigado Vilafranquense!»

Nelsinho confirmou esta terça-feira que vai ser jogador do Vilafranquense já depois de Record o ter noticiado . O lateral brasileiro de 31 anos findou contrato com os cipriotas do Doxa e agradeceu ao emblema de Vila Franca de Xira a possibilidade de voltar a Portugal onde já havia atuado por Arouca e Portimonense durante seis épocas no total."De volta ao lar!!! Feliz demais em voltar a atuar em Portugal, país pelo qual sou apaixonado e vivi 7 anos! Aqui vivi a melhor fase da minha carreira profissional e com certeza será melhor ainda nessa temporada 2019/2020. De volta ao campeonato português, quero agradecer ao meu novo clube, o Vilafranquense, pela oportunidade!! Aceitei o novo desafio e juntos vamos lutar pelos nossos objetivos e metas!! Obrigado Vilafranquense! Que Deus nos abençoe e nos guarde!!", vincou o experiente jogador através das redes sociais.O defesa-esquerdo vai agora concorrer por um lugar pela posição com China, um dos homens que contribuiu para a histórica subida à 2ª Liga em Vila Franca de Xira, e André Pires, jogador contratado ao Sacavenense.