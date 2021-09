Nenê foi apresentado como reforço do Vilafranquense para o ataque. O dianteiro brasileiro, de 38 anos, estava sem contrato desde que havia findado a ligação ao Leixões, no final de junho.





"Estou muito feliz de ter chegado ao Vilafranquense, um clube que me abriu as portas. Prometo dedicação, vontade e empenho", prometeu o veterano jogador que em 2020/21 apontou 10 golos em 36 partidas oficiais.Na primeira passagem por Portugal, em 2008/09, Nenê destacou-se ao sagrar-se o melhor marcador da 1ª Liga, ao serviço do Nacional, apontando 20 golos em 28 jornadas.