Nenê desejado na Arábia Saudita

Nenê, ponta de lança do Vilafranquense, recebeu uma sondagem do Al-Hazm, atual terceiro classificado da 2ª divisão da Arábia Saudita, segundoapurou. Com contrato até ao final da temporada, o goleador brasileiro de 39 anos dos ribatejanos (já leva 7 golos em 13 jogos) poderá reencontrar o antigo treinador Filipe Gouveia.O jogador que está na segunda temporada ao serviço da equipa de Vila Franca de Xira ingressou no futebol europeu em 2008, para jogar no Nacional, e desde então não mais saiu do velho continente. Passou nove temporadas em Itália até regressar a Portugal em 2018.O experiente futebolista vai cumprir o segundo jogo de castigo na receção ao V. Guimarães, para a Allianz Cup, depois de já ter falhado a deslocação a casa do Torreense, para a Liga Sabseg.