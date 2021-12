Nenê e Gabriel Pereira não defrontam Benfica B por castigo

O técnico Filipe Gouveia conta com duas baixas por castigo para o encontro com o Benfica B, que se realiza na segunda-feira no Benfica Campus e será o último jogo oficial do ano civil para os ribatejanos. Nenê foi expulso com vermelho direto frente ao FC Porto B e viu confirmado o castigo de uma partida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O avançado brasileiro, de 38 anos, é o melhor marcador da equipa de Vila Franca de Xira, com oito golos apontados em 13 partidas oficiais.Já o defesa/médio Gabriel Pereira viu o quinto amarelo no embate com os azuis e brancos e também não irá alinhar no jogo da 15ª jornada da Liga Sabseg.Em sentido contrário, o treinador dos ribatejanos voltará a contar com João Jaquité. O médio internacional pela Guiné-Bissau cumpriu castigo diante do FC Porto B, por sequência de cartolinas amarelas, e pode ser opção diante das águias, líderes do segundo escalão do futebol nacional.