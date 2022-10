Nenê e os galardões de melhor do mês: «Receber estes prémios aos 39 anos significa muito»

Nenê foi distinguido pelos treinadores da Liga Sabseg como o melhor jogador e melhor avançado do passado mês de setembro. O futebolista do Vilafranquense mostrou-se honrado por receber tais galardões."Primeiro, gostaria de agradecer às pessoas que votaram. Ser reconhecido pelo trabalho que realizei ao longo da minha carreira e, hoje, com 39 anos, receber estes prémios significa muito para mim", começou por frisar em declarações à Liga Portugal o dianteiro brasileiro que cumpre a segunda temporada em Vila Franca de Xira.Nenê soma sete golos em 12 encontros oficiais esta temporada e aponta pelo menos atingir a dezena. "Nas últimas duas temporadas consegui marcar pelo menos 10 golos e espero continuar. Este ano já levo seis no campeonato e vou continuar a trabalhar para, juntamente com o míster [Rui Borges] e os meus companheiros, voltar a atingir a marca dos dois dígitos, num campeonato que está cada vez mais difícil", vincou Nenê.