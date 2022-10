Nenê eleito melhor avançado de setembro na Liga Sabseg

Nenê foi considerado o melhor avançado do mês de setembro na Liga Sabseg. O avançado do Vilafranquense, de 39 anos, acolheu 22,83 por cento dos votos dos treinadores da prova, superando a concorrência.O experiente dianteiro brasileiro, que está na segunda temporada em Vila Franca de Xira, apontou quatro golos nas três jornadas disputadas diante de FC Porto B, Benfica B e Farense.Nenê levou a melhor sobre Daniel dos Anjos (Tondela), com 18,90% dos votos, e Paulinho (Estrela da Amadora) com 17,32%.