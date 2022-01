Nené: «Objetivo? Tenho 38 anos e quero continuar a marcar pelo Vilafranquense»

Nené continua a jogar futebol aos 38 anos, ao serviço do Vilafranquense, e explicou o segredo para se manter ativo apontando à "dedicação"."Muito daquilo que estou a colher é fruto do que fiz no passado a nível físico. Por exemplo, sendo responsável no dia-a-dia e dando importância ao descanso e à alimentação. O meu objetivo é fazer o que mais gosto, jogar futebol, e para isso foco-me no que faço. Tenho 38 anos e quero continuar a fazer golos pelo Vilafranquense", vincou em declarações ao portal 'Fútbol portugués desde España'.A verdade é que o futebolista brasileiro soma nove golos em 15 jogos oficiais em 2021/22 e está apostado em ajudar os ribatejanos a manterem-se na Liga Sabseg."Queremos alcançar a permanência. Como pode ver, com muita gente jovem, com qualidade e que tem foco para trabalhar e evoluir. Para nós é evidente que devemos ser competitivos porque jogamos num campeonato muito difícil", reiterou o jogador que foi o melhor marcador da 1ª Liga portuguesa em 2008/09, ao serviço do Nacional, com 20 golos apontados.Por esse facto, Anderson Miguel da Silva, mais conhecido por Nené, agradece ao antigo nacional que o lançou na Madeira. "Manuel Machado será sempre uma pessoa importante na minha vida. Ele abriu-me as portas de Portugal. Aquela foi uma época [2008/09] em que a confiança do treinador foi fundamental, assim como a qualidade da equipa. Nós trabalhávamos muito. Foi uma temporada espetacular e não falo apenas de mim porque nós fomos quartos classificados no campeonato", enalteceu o ponta-de-lança do Vilafranquense e também um dos capitães de equipa.No regresso a Portugal, após nove temporadas seguidas em Itália a jogar ao serviço de Cagliari, Spezia, Hellas Verona e Bari, encontrou um futebol "mais competitivo". "Por exemplo, para um jogador jovem é mais complicado ser bem sucedido em Portugal porque o nível subiu", explicou Nené.