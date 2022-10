Nenê recebe prémios

Qual vinho do Porto, Nenê, aos 39 anos, continua a somar distinções individuais e a provar que a qualidade não tem idade. As mais recentes dizem respeito aos prémios de Avançado e Jogador do Mês de setembro da 2ª Liga, em votação que conta com a participação dos treinadores na prova.

"Primeiro, gostaria de agradecer às pessoas que votaram. Ser reconhecido pelo trabalho que realizei ao longo da minha carreira e, hoje, com 39 anos, receber estes prémios significa muito para mim", assinalou o experiente dianteiro, que traça a meta para 2022/23: "Vou continuar a trabalhar para, juntamente com o mister e os meus companheiros, voltar a atingir a marca dos dois dígitos, num campeonato que está cada vez mais difícil", disse.

Entretanto, o guarda-redes Pedro Trigueira já realizou corrida ligeira e está na parte final da recuperação a uma entorse na perna direita.