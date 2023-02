Nenê renova com o Vilafranquense e vai jogar pelo menos até aos 40 anos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por (@udvilafranquense)

Nenê renovou com o Vilafranquense por mais uma época, anunciou esta segunda-feira o clube ribatejano. O avançado brasileiro, de 39 anos, vai assim manter-se em atividade pelo menos até aos 40."O nosso goleador renovou contrato com a UD Vilafranquense até 2024! Com um percurso ímpar no nosso clube, que conta com mais de 50 jogos e com 25 golos apontados, Nenê prolongou a sua ligação ao #MaiorDoRibatejo para continuar a espalhar classe dentro das 4 linhas", escreveu o clube nas redes sociais.