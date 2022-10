Nené: «Sempre que vou à Sardenha, toda a gente se lembra do golo à Juventus»

R – Que golo mais o marca? Contra a Juventus do Buffon ou contra o AC Milan com Dida à baliza?

NENÉ – São golos muitos importantes e que vou levar para o resto da minha vida. Opto pelo golo contra a Juventus, estávamos a jogar em casa. Sempre que vou a Itália ou à Sardenha, toda a gente se lembra desse golo. Tenho um grande respeito por esse golo por ser contra a Juventus. Fica marcado na minha carreira. Foi marcado a um guarda-redes [Buffon] que não tenho palavras para descrever. Ainda joga e é um dos melhores guarda-redes italianos. Ter feito aquele golo, à Juventus e do sítio em que foi [n.d.r. a 25 metros da baliza] é um golo que vou ter marcado para a vida toda.

R – Tem alguma história curiosa dos tempos de Itália? Jogou com o Nainggolan no Cagliari, um jogador irreverente…

N – Quando chegou ao Cagliari, ele ia ficar comigo no meu quarto. É um jogador que teria que crescer bastante, tinha muita qualidade naquele momento. Cometia erros fora de campo mas foi crescendo com o tempo e aprendendo, a ouvir mais e agir depois. O crescimento dele fê-lo chegar onde chegou. Foi para a Roma e depois para o Inter. Foi um jogador fundamental, muito bom. Não tenho de falar dele agora porque fez o que fez porque teve conhecimento dos erros que fez no passado. Pisava sempre o risco. Era a característica dele na altura. Era um jogador que não tinha um apoio fundamental por trás, da família. Teve muitos problemas com a mãe e com a irmã. Acabou por lhe morrer a mãe. Era alguém que não acreditava em Deus porque tinha levado a mãe dele. Foram momentos difíceis da carreira dele. Só alguns sabiam. Fez com que ele fizesse coisas erradas fora de campo. Foi evoluindo e crescendo, colocando na cabeça o que servia. O que não servia colocava de parte.