Nenê suspenso por dois jogos

O brasileiro de 39 anos, “agrediu um adversário na zona do peito com uma cotovelada”, segundo o relatório do árbitro Diogo Rosa, que esteve na base do castigo e da multa no valor de 357 euros. Segundo apurámos, o Vilafranquense não vai recorrer da decisão, que afastará Nenê, melhor marcador da equipa de Rui Borges, dos confrontos com o Torreense, para o campeonato, e frente ao V. Guimarães, para a Taça da Liga. Balla Sangaré e João Mário são candidatos ao lugar.

