Nenê tem proposta para renovar e está recetivo a ficar

Nenê tem uma proposta de renovação do vínculo contratual por parte do Vilafranquense para prorrogar um contrato que finda a 30 de junho. O avançado é o melhor marcador dos ribatejanos, com 15 golos e uma assistência em 30 jogos realizados, na época de estreia pelo clube de Vila Franca de Xira.sabe que existe vontade de ambas as partes em renovar o contrato e será com naturalidade que o jogador de 38 anos, e muito acarinhado pelos adeptos, possa continuar a representar o emblema que parte para a quarta época seguida no segundo escalão do futebol português.