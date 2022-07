Nenê: «Tenho de agradecer ao clube que continua a acreditar no meu trabalho»

Nenê vai continuar a envergar a camisola do Vilafranquense, tal comoadiantou. O avançado brasileiro, que cumpre 39 anos a 28 de julho, mostrou-se satisfeito por permanecer em Vila Franca de Xira."Tenho de agradecer ao clube que continua a acreditar no meu trabalho. Esta época não vai ser diferente. Todos podem acreditar que darei o meu melhor e prometo muita dedicação a este clube que me abriu as portas. A minha gratidão será eterna", referiu o jogador em declarações transcritas no Facebook oficial da SAD vilafranquense.Nenê chegou ao Vilafranquense para a época 2021/22 e, na estreia, apontou 15 golos em 30 partidas oficiais, o segundo melhor registo goleador da carreira. Melhor só mesmo ao serviço do Nacional da Madeira, em 2008/09, época em que terminou como melhor goleador da 1ª liga portuguesa. Pelos insulares, apontou então 25 golos em 38 jogos oficiais.