Nené tornou-se o melhor marcador de sempre do Vilafranquense na 2ª Liga

Nené fez na segunda-feira o 12º golo oficial da época mas também o oitavo na 2ª Liga, o que lhe confere, desde já, o título de melhor marcador de sempre do Vilafranquense na competição na época de estreia no clube.Os ribatejanos vão na terceira presença no segundo escalão do futebol português. Na primeira delas, em 2019/20, o brasileiro Wilson Santos faturou sete e era o líder neste capítulo até à presente temporada.O avançado que atualmente milita no Oriental Dragon foi 'apanhado', primeiramente, por Belkheir e Nené, face ao facto de cada um ter marcado um golo na vitória (2-1) ante a Académica.Nené está agora no trono depois de ter marcado ao Rio Ave e ter feito golos também a Chaves, Académica (2), Leixões, Varzim, Penafiel e Mafra. Até final da época, há mais nove jornadas para que o veterano, de 38 anos, ou o colega de equipa Belkheir 'lutem' pelo título de melhor artilheiro da equipa de Vila Franca de Xira.