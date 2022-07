Nenê vai renovar com o Vilafranquense, segundoapurou. O avançado melhor marcador dos ribatejanos na última temporada vai manter-se em Vila Franca de Xira por mais uma temporada.Aos 38 anos, Nené quer dar continuidade à boa época de estreia pelos ribatejanos, em que apontou 15 golos e rubricou uma assistência em 30 partidas oficiais.O empresário do jogador Clóvis Oliveira adiantou ontem "que a situação estava bem encaminhada para a renovação" e o nosso jornal sabe que, nas últimas horas, foram ultrapassadas todas as questões que atrasavam o processo de prorrogação do vínculo.