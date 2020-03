Nikita Korzun desperta cobiça

O médio Nikita Korzun está a ser seguido de perto por vários clubes estrangeiros. "Recebi abordagens de clubes de Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão durante o mercado de inverno", revela a Record o agente do jogador, Alberto Machado. Chamado à seleção da Bielorrússia – soma 16 internacionalizações –, o médio fez dois particulares em fevereiro: alinhou 67 minutos contra o Usbequistão e foi totalista e capitão diante da Bulgária (dois triunfos por 1-0).





"Esteve muito bem, como tem ajudado o Vilafranquense com exibições positivas", refere Alberto Machado. Por fim, o agente salienta "que o jogador se adaptou bem a Portugal e já todos perceberam que tem qualidade para chegar a patamares mais elevados". A Bielorrússia deveria defrontar a Geórgia no dia 26 no playoff do Euro’2020, mas o jogo será adiado.