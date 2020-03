O bielorrusso Nikita Korzun, jogador do Vilafranquense, obteve autorização para rumar ao seu país, mas o foco mantém-se. "Treino todos os dias com um técnico para me manter em forma. Todos me ligam a perguntar como estou. Os médicos, o diretor desportivo... Todos se interessam", disse a Record.





De resto, o médio, de 25 anos, não percebe o que leva a federação bielorrussa a manter a liga ativa. "Já não se joga em nenhum lado na Europa. Aqui, o campeonato só devia ter começado assim que os outros retomassem", criticou.