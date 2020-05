Gustavo Tocantins tem em mãos uma proposta de renovação com o Vilafranquense por mais um ano com outro de opção. "Estamos a negociar e a discutir valores e duração do contrato. O jogador acabou a temporada valorizado e a prioridade é ficar em Vila Franca de Xira, mas fomos abordados por outros clubes e não nos vamos precipitar", afirmou a Record Cesar Barbieri, empresário de Tocantins.





O avançado brasileiro, de 24 anos, cumpriu a segunda época no Ribatejo e depois de ter ajudado a equipa a subir à 2ª Liga contribuiu agora para a permanência.