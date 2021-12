Novo presidente da SAD do Vilafranquense reuniu-se com autarquia

O novo presidente da SAD do Vilafranquense, Elias Barquete Albarello, conheceu os cantos à casa nos últimos dias e esta terça-feira reuniu-se com os órgãos diretivos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira nos paços do concelho.Segundo os ribatejanos, "na reunião foi discutida a construção do novo estádio, ficando agendado diálogo para o início do próximo ano". O Campo do Cevadeiro teve um empréstimo aprovado de 2,65 milhões de euros em junho e, desde então, o processo para a realização das obras no recinto ainda não arrancou, o que deixa a direção da sociedade unionista preocupada, uma vez que a equipa profissional continua a jogar em Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.Além disso, na reunião que, além de Albarello, contou com o presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira, o vereador do desporto João Pedro Baião e ainda o diretor-geral do Vilafranquense, Luís de Sousa, contou com uma oferta da SAD à autarquia de uma camisola de jogo utilizado na partida frente ao Benfica B (0-0) , na segunda-feira.