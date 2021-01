Nuno Rodrigues é reforço do Vilafranquense até ao final da temporada. O médio-ofensivo português, de 26 anos, desvinculou-se do Arouca, clube ao serviço do qual fez 14 jogos esta época, e vai trabalhar sob as ordens de João Tralhão na segunda metade de 2020/21.





Formado na Académica, Nuno Rodrigues começou por representar clubes dos escalões inferiores, como Oliveira do Hospital, Pedras Salgadas, Gafanha e Lusitano de Vildemoinhos, antes de ter a primeira experiência na 2ª Liga, com a camisola do Mafra (2019/20) - participou em 28 jogos e marcou três golos. No último verão mudou-se para o Arouca e, depois de ter começado a época como titular, foi perdendo espaço, o que o levou a optar pela saída.