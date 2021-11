Obras no Cevadeiro preocupam SAD do Vilafranquense

A SAD do Vilafranquense está preocupada com a falta de informação sobre a data prevista para o início das obras de remodelação do Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.O empréstimo para o desenvolvimento das melhorias no complexo desportivo que servia de casa aos ribatejanos foi aprovado em junho pela autarquia mas, até ao momento, não houve evolução, existindo apenas a informação de que o processo transitou para a nova gestão da autarquia.O Vilafranquense, recorde-se, utiliza o Estádio Municipal de Rio Maior como casa emprestada desde que subiu aos campeonatos profissionais, em 2019. A SAD tem a convicção de que se a equipa jogasse no Cevadeiro somaria mais pontos na Liga Sabseg, além de que a cidade e a região teriam outro retorno financeiro.