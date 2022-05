'Oficina' da pré-época abre a 27 de junho

A União Desportiva Vilafranquense vai iniciar a sua quarta temporada consecutiva na segunda liga de futebol profissional. Os trabalhos de pré-temporada têm início agendado para 27 de junho, com a realização dos habituais testes médicos.Sob a batuta do novo treinador Rui Borges (ex-Nacional), que sucede a Filipe Gouveia no cargo, os ribatejanos vão contar com os regressados Bruno Sousa (lateral-direito que ajudou na subida da Oliveirense à Liga Sabseg) e de Úmaro Baldé (extremo alinhou pelo também recém-promovido Torreense), ambos cedidos em janeiro último. Os dois jogadores têm mais um ano de contrato com a formação de Vila Franca de Xira.Pela primeira vez desde a subida à 2ª Liga, os unionistas terão condições para preparar uma época de forma 'normal'. Após a histórica temporada de 2018/19, terminada a 23 de junho de 2019 com a final do Campeonato de Portugal, o grupo dispôs apenas de 11 dias de férias antes de começar os trabalhos da... temporada seguinte.Já a pré-época 2020/21 arrancou de forma igual para todas as equipas, ainda que de maneira inusitada, com a Covid-19 a atrapalhar a realização dos treinos.Em 2021, o Vilafranquense viu a descida confirmada ao terceiro escalão a 22 de maio mas as irregularidades na inscrição do Cova da Piedade acabaram por favorecer os ribatejanos. Contudo, a confirmação de que a equipa de Vila Franca de Xira iria jogar na 2ª Liga apenas aconteceu a 29 de junho . Os trabalhos arrancaram a 1 de julho e o primeiro encontro oficial, a 25 do mesmo mês, contou com 16 jogadores na ficha de jogo, vários deles com poucos dias de treinos.Agora, a temporada 2022/23 perspetiva-se que arranque de forma bem mais preparada e tranquila.