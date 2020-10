Osvaldo Voges assume direção da SAD

Osvaldo Voges foi o homem escolhido para assumir os destinos da SAD do Vilafranquense, apurou Record. O empresário brasileiro, de 54 anos, já trabalha em Vila Franca de Xira desde junho e será o sucessor de Henrique Sereno na direção da sociedade que não mudará de mãos. O investidor Rubens Parreira manter-se-á como acionista maioritário, após ter comprado a parte que estava na posse de Luiz Andrade, em dezembro de 2019. Nessa altura, a SAD atravessava uma situação de incumprimento, agora completamente saldada pela atual administração.





Voges destacou-se nos ramos metalúrgico e de motorização elétrica tendo tido uma passagem como presidente do Caxias do Sul, no Brasil. Deixou o emblema na Série C em 2012, após cinco anos de atividade.