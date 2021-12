Osvaldo Voges de saída da SAD

Osvaldo Voges está de saída do Vilafranquense. O empresário de 55 anos tinha substituído Henrique Sereno na direção da SAD em junho de 2020, deixando a sociedade de Vila Franca de Xira na Liga Sabseg após a exclusão do Cova da Piedade e depois de saldar todo o incumprimento herdado da direção de Luiz Andrade. Os ribatejanos não perdem no campeonato desde 22 de outubro e somaram frente ao FC Porto B (2-1) o quinto jogo sem perder, algo inédito na prova.





Ao queapurou, o sucessor de Voges vai chegar do Brasil e é alguém de confiança do investidor Rubens Parreira, que continua a ser o acionista maioritário após ter comprado a parte que estava na posse de Luís Andrade.O Vilafranquense vai para o quarto presidente em três anos. Rodolfo Frutuoso conduziu a SAD desde a fundação da mesma (2013) até setembro de 2018 , altura em que a maioria da sociedade foi vendida pela Eurofoot a Luiz Andrade. O empresário brasileiro que havia marcado presença no Aves deixou a SAD de Vila Franca de Xira com um grande buraco financeiro quando a abandonou de vez em dezembro de 2019. Rubens Parreira investiu e salvou os ribatejanos de uma queda sem fim, entregando a presidência a Henrique Sereno . Em outubro do ano passado, foi a vez de Sereno passar a pasta a Osvaldo Voges que está agora de saída.