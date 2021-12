Osvaldo Voges despede-se: «Irei continuar a transportar e honrar a bandeira deste clube»

Osvaldo Voges deixa as funções de presidente da SAD do Vilafranquense depois de as ter assumido em maio de 2020, sucedendo a Henrique Sereno na altura. O dirigente brasileiro, de 53 anos, fez um avaliação positiva do desempenho à frente dos unionistas sublinhou uma promessa para o futuro. "Irei continuar a transportar e honrar a bandeira deste Clube, expressando desde já o meu desejo do maior sucesso desportivo à UD Vilafranquense SAD e a cada um de vós", reiterou numa carta de despedida a que Record teve acesso.





A grande pedra no sapato diz respeito à ausência de obras no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. Este facto obriga o Vilafranquense atuar em 'casa' em Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca. "O projeto da requalificação do estádio aparentemente em curso e inexplicavelmente demorado, implicará resistência, resiliência e quiçá uma decisão drástica, já equacionada e que a seu tempo a UD Vilafranquense SAD saberá executar. A minha opinião e contributo jazem nas mãos de quem tem o poder de decidir", reiterou Voges.Caros Amigos,Chegou o momento de expressar o meu sincero agradecimento, a toda a estrutura da UD Vilafranquense SAD e em especial a Rubens Parreira que foi quem me incumbiu desta missão que termina no final do ano.Fico para sempre agradecido pela oportunidade que me foi concedida e pela confiança depositada no meu trabalho. Nesta passagem aprendi imenso e aprofundei conhecimentos, saindo daqui enriquecido depois de lidar com todos vocês. É por esse motivo que quero mais uma vez demonstrar a minha gratidão e comunicar minha despedida do seio desta organização.Foram longos meses de trabalho árduo, compromisso, dificuldades, mas no final quase sempre de superação e cumprindo os objetivos traçados. E de todos, o mais difícil e importante foi assegurado, a manutenção da equipa de futebol profissional no seguindo maior escalão do futebol português. Outro, de inegável valor, foi a credibilização da UD Vilafranquense SAD enquanto sociedade desportiva cumpridora, respeitada e organizada.O projeto da requalificação do estádio aparentemente em curso e inexplicavelmente demorado, implicará resistência, resiliência e quiçá uma decisão drástica, já equacionada e que a seu tempo a UD Vilafranquense SAD saberá executar. A minha opinião e contributo jazem nas mãos de quem tem o poder de decidir.Por tudo isto, creiam-me que irei continuar a transportar e honrar a bandeira deste Clube, expressando desde já o meu desejo do maior sucesso desportivo à UD Vilafranquense SAD e a cada um de vós.Com estima pessoal,Atentamente,Osvaldo Voges"