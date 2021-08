A SAD do Vilafranquense liderada por Osvaldo Voges não esperava o pedido de demissão do treinador Carlos Pinto, mas agora, com Filipe Gouveia no comando da equipa, espera realizar um campeonato tranquilo na Liga Sabseg.





"Conseguimos um treinador que desejávamos desde o ano passado. Agora calhou e estamos muito otimistas, em que vamos realizar um campeonato tranquilo. Sabíamos que íamos ter um mês de agosto complicado, pois só ficaram quatro jogadores e vieram muitos novos. Peço aos adeptos que acreditem no trabalho que está a ser feito, com muito esforço e perseverança. Vamos tentar corrigir os erros e ter um União mais forte e mais próximo das pessoas", referiu Osvaldo Voges a