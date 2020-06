Pedro Bessa, de 43 anos, é o novo diretor desportivo do Vilafranquense. O antigo defesa troca o Feirense, clube no qual cumpriu a sua primeira época no cargo, pelo emblema ribatejano e vai começar a trabalhar em breve.





O antigo defesa do Vitória de Guimarães, entre outros clubes, também trabalhou várias épocas como coordenador de scouting, primeiro no Estoril, e depois no Tondela, sempre no escalão principal.