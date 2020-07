Pedro Bessa novo diretor desportivo do Vilafranquense: «É um desafio aliciante»

Pedro Bessa é o novo diretor desportivo do Vilafranquense, da 2.ª Liga, confirmaram hoje os ribatejanos na sua página na rede social Facebook a notícia já avançada por Record.

"Aceitei o convite porque este é um desafio aliciante. O Vilafranquense está a crescer, e os responsáveis da SAD passaram-me uma mensagem de ambição e espero ser útil no desenvolvimento do clube. A SAD está a fazer todos os esforços para que possamos construir um plantel competitivo, que seguramente vai dar muitas alegrias", afirmou Pedro Bessa.

O novo diretor desportivo chega a Vila Franca de Xira, após exercer as mesmas funções no Feirense e de ter sido 'chief-scout' no Estoril e no Tondela.

Como jogador, fez começou a sua formação no Ermesinde e terminou no FC Porto, antes de atuar, como sénior, em União de Lamas, Nacional, Gil Vicente, Vitoria de Guimarães, Naval 1.º de Maio, Boavista, Trofense, Gondomar e Sporting de Espinho.

Aquando da interrupção e posterior anulação da 2.ª Liga, devido à covid-19, o Vilafranquense ocupava a 16.ª posição, com 24 pontos, em 24 jornadas realizadas, sete acima da 'linha de água', tendo conseguido a manutenção na prova.