Ainda sem ter oficializado a contratação do novo treinador, o Vilafranquense vai preparando o jogo de sábado, no reduto do Casa Pia, com Pedro Caravela ao comando. O técnico, de 44 anos, que é um elemento ‘da casa’, dirigiu o treino de ontem na companhia de Carlos Fialho, treinador de guarda-redes.





Esta não é a primeira vez que Caravela orientou os trabalhos da formação de Vila Franca de Xira. O treinador português fez a 'ponte' até à entrada de João Tralhão, em outubro, depois do despedimento de Quim Machado.