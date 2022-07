Pedro Trigueira é reforço do Vilafranquense

O guarda-redes Pedro Trigueira, ex-Tondela, é reforço do Vilafranquense, equipa orientada por Rui Borges. O emblema de Vila Franca de Xira recebe a experiência de um atleta de 34 anos, com muitas temporadas em campeonatos profissionais, tendo no seu registo passagens por Rio Ave, Trofense, Académica, Moreirense, entre outros. Na última época, ao serviço do Tondela, cumpriu 30 jogos, correspondendo a 2597 minutos.Ao assinar pelo Vilafranquense, junta-se a Luis Ribeiro e Fábio Duarte, fechando assim o lote de guarda-redes da equipa dos Piranhas do Tejo.