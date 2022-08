Pedro Trigueira revela mensagens de ódio recebidas: «Vivemos numa era em que podemos tudo»

Pedro Trigueira mostrou-se partidário da iniciativa da Liga Portugal - com várias outras entidades do futebol nacional - que visa combater as mensagens de ódio e discriminação. O guarda-redes português do Vilafranquense partilhou nas redes sociais pessoais algumas mensagens de ódio que recebeu e condenou uma era do "vale tudo"."Podemos ler isto e muito mais nas declarações do Sindicato dos Jogadores e revejo-me sem dúvida nesta publicação. Muitas mensagens privadas ou públicas nos posts que colocamos nas nossas redes sociais. Insultam-nos a nós, à família, sem qualquer tipo de problema porque acham que podem tudo atrás de ecrã. Mas também podem sentados numa bancada ou sentados no sofá ou mesa de café. Vivemos numa era em que podemos tudo. Só que não deveria ser. Envergamos camisolas e queremos sempre ganhar. Tanto ou mais que as próprias pessoas. Adeptos do clube que representamos podem insultar e adeptos de outros também podem. É o vale tudo?", vincou o guardião, de 34 anos, que na temporada transata alinhou pelo Tondela.