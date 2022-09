Pedro Trigueira tem entorse

Pedro Trigueira vai fazer mais uma ressonância para confirmar a gravidade da lesão. O guardião foi substituído em Faro, onde ainda fez exames no hospital local, os quais revelaram uma entorse na perna direita.No Facebook, o experiente guardião português agradeceu as mensagens de apoio. "Ontem queria ter cumprido o meu jogo número 100 de forma normal. Quis o destino pregar-me uma rasteira e sofri uma lesão durante a primeira parte. Na impossibilidade de responder a cada um de vocês e de forma também a dar uma palavra a todos os adeptos do União, quero agradecer-vos as mensagens que me chegaram e dizer-vos que ainda não sei ao certo que lesão sofri. Na esperança que não seja nada que me impeça de voltar rapidamente aos relvados", frisou Trigueira, rendido por Fábio Duarte, no Estádio São Luís, ainda durante a primeira parte do Farense-Vilafranquense.